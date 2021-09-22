Эрдоган вновь отказался признавать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признавать Крым частью России. Об этом он заявил, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем Реджеп Тайип Эрдоган о непризнании Крыма частью России

Турецкий лидер также указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.

«Крымская платформа»

Власти Турции последовательно выступают против российской принадлежности Крыма. В Киеве 23 августа по инициативе Украины прошел саммит «Крымская платформа». Тогда Эрдоган в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что Анкара поддерживала «Крымскую платформу» с первых дней инициирования саммита и в дальнейшем также будет поддерживать эту работу.

Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.

Материалы по теме Переходят границу. Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать? Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Анкары, которая поддерживает «американо-киевскую провокацию» против территориальной целостности России. По его мнению, такая политика «не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает позицию Турции по Крыму неверной, и готова и дальше объяснять коллегам реальное положение дел. Он уточнил, что российско-турецкие отношения носят партнерский характер, однако между Москвой и Анкарой есть разногласия, к ним и относится тема Крыма, и решать их нужно посредством диалога.

Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь Георгий Мурадов о поддержке Турцией «Крымской платформы»

Что еще не признала Турция

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Государственную Думу. Министерство иностранных дел (МИД) Турции отказалось признавать их легальность в Крыму и заявило, что они не имеют для Анкары юридической силы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на это, что Москва не оставить без внимания это заявление, которое сказывается на отношения между двумя странами.

Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы Мария Захарова о непризнании Турции выборов в Крыму

В Кремле выразили сожаление в связи с заявлением Анкары. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков понадеялся, что позиция Турции по этому поводу изменится. Он заметил, что позиции Москвы и Анкары в теме Крыма «диаметральным образом расходятся», подчеркнув при этом, что разногласия по некоторым вопросам не должны становиться препятствием для двусторонних отношений в целом.

Ответ российских политиков

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди расценила заявление турецкого МИДа как вмешательство во внутренние дела России. По ее мнению, оспаривание российской конституции иностранным государством должно рассматривать как «противоправное заявление с последующей политической и правовой оценкой». Он отметила, что подобные заявления Турции не способствуют сотрудничеству и взаимопониманию между двумя странами.

Другой представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков заявил, что решение Турции не признавать выборы на полуострове является неуважением к России.

Они повторяют это постоянно где надо и где не надо. Мы это учитываем, но вообще не волнуемся по поводу этих заявлений Сергей Цеков о непризнании Турцией выборов в России

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

Влияние на туризм

Говоря о возможном введении ограничений по туризму в связи с заявлением Анкары, Цеков выразил мнение, что этого делать не стоит, поскольку «сознательные граждане России сами делают выводы из этих заявлений». Он подчеркнул, что «в жизни бы не поехал в Турцию отдыхать», однако призывать россиян делать то же самое власти не стали бы.

При этом эксперты считают, что политическая позиция Анкары по Крыму может стать причиной закрытия Турции для российских туристов. По мнению специалистов, отдых в Турции для российских туристов будет дорожать, а въездные требования ужесточаться.

Таким образом, выступая против российской принадлежности Крыма, Турция продолжает «выдавливать» Россию из постсоветских стран Азии и Закавказья. Тем не менее эксперты полагают, что ответом Кремля может стать использование российского турпотока в качестве главного рычага давления на политику Эрдогана.

Референдум

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.