Эрдоган выступил за сохранение территориальной целостности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — заявил турецкий лидер. Он также указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.

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Ранее МИД Турции отказался признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ ответила, что Москва не оставит это заявление без внимания.

Анкара последовательно выступает против российской принадлежности Крыма. В Киеве 23 августа по инициативе Украины прошел саммит «Крымская платформа». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что Анкара поддерживала «Крымскую платформу» с первых дней инициирования саммита и в дальнейшем также будет поддерживать эту работу. В России эту позицию назвали неблагородной.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.