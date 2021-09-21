Россия ответила Турции на отказ признать выборы в Крыму

Захарова заявила, что отказ Турции признать выборы в Крыму не останется без внимания

Россия не оставит без внимания заявление МИД Турции об отказе Анкары признать выборы в Госдуму в Крыму. Таким образом турецким коллегам ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат подчеркнула, что такие заявления сказываются на двусторонних отношениях.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы», — заявила Захарова.

Ранее 21 сентября турецкое государство отказалось признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. МИД страны заявил, что Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и «не признает незаконную аннексию Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.