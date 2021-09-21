Турция отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Турции отказалось признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Турецкие дипломаты заявили, что выборы не имеют для Анкары юридической силы. «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу РФ, которые также прошли в Крыму с 17 по 19 сентября 2021 года, в той степени, в какой они касаются Крыма, не имеют юридической силы для Турции», — сказано в заявлении ведомства.

Анкара последовательно выступает против российской принадлежности Крыма. В Киеве 23 августа по инициативе Украины прошел саммит «Крымская платформа». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что Анкара поддерживала «Крымскую платформу» с первых дней инициирования саммита и в дальнейшем также будет поддерживать эту работу. В России эту позицию назвали неблагородной.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.