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В Турции назвали настоящих «владельцев» Крыма

Газета Türkiye: настоящие «владельцы» Крыма — тюрки-татары
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан прокомментировала саммит «Крымская платформа», прошедший в Киеве, и назвала настоящих «владельцев» полуострова.

По словам журналистки, выступление турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу на саммите было «самым острым». Оно напомнило о позиции Анкары по вопросу принадлежности Крыма: Анкара не раз заявляла, что Москва оккупировала полуостров.

Синан заявила, что на самом деле полуостров принадлежит тюркам-татарам. «Одним словом, мы говорим: "Крым принадлежит татарам-тюркам", — и осуждаем Россию-оккупанта!» — заключила журналистка.

В Киеве 23 августа по инициативе Украины прошел саммит «Крымская платформа». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что Анкара поддерживала «Крымскую платформу» с первых дней инициирования саммита и в дальнейшем также будет поддерживать эту работу. В России резко раскритиковали позицию Турции. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Анкары, которая поддерживает «американо-киевскую провокацию» против территориальной целостности России.

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