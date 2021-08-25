Немцы высмеяли слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Читатель Die Zeit отреагировал на слова Зеленского про Крым словами «он живет в мире грез»

Читатели немецкого издания Die Zeit высмеяли слова украинского президента Владимира Зеленского на саммите «Крымская платформа» о начале «обратного отсчета» до возвращения Крыма в состав Украины. По их мнению, Киев предъявляет требования, «не имея ничего на руках», а Россия никогда не отдаст свой черноморский порт союзнику НАТО. Цитаты жителей Германии, раскритиковавших заявления Зеленского, опубликованы в комментариях к материалу Die Zeit в Twitter.

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Одного из читателей заинтересовала судьба населения Крыма. «Говоря о правах человека, как же Зеленский собирается поступить с населением Крыма после возможного возвращения? Оно теперь довольно четко относит себя к России», — обратился к украинскому президенту пользователь Bernd Schullcke.

«Требовать, не имея ничего на руках. К тому же по отношению к такой стране, как Россия. Зеленский живет в мире грез?» — дал критический отзыв читатель с ником Insert C01n.

«Даже если вы комик, вы [Зеленский] должны знать, у кого есть ядерное оружие. И если он этого хочет, что должна делать Германия? Янки уже уходят», — написал Lu.

«После того, как в 2014 году было убито бесчисленное количество русских», — напомнил Зеленскому Volkmarius.

23 августа на открытии международного саммита «Крымская платформа» на Украине Зеленский заявил, что начинается «обратный отсчет» до возвращения Крыма в состав украинских территорий. Он отметил, что Киев готов приложить для этого все усилия и надеется на помощь своих иностранных партнеров. Он также пригласил Россию принять участие в форуме и «сесть за стол переговоров».

Российские политики критически отозвались об этом мероприятии. Глава МИД Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» «шабашем», на котором Запад продолжает «пестовать неонацистские настроения украинской власти». Представитель МИД Мария Захарова сказала, что украинский саммит — это «оторванный от реальности политический спектакль» и пригласила иностранцев участвовать в подлинных крымских платформах на территории полуострова.