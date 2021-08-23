В Крыму напомнили Турции «русскую мудрость» из-за поддержки «Крымской платформы»

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов напомнил Турции русскую пословицу из-за поддержки Анкарой «Крымской платформы». Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал неблагородной позицию Анкары, которая поддерживает «американо-киевскую провокацию» против территориальной целостности России, а также привел «русскую мудрость».

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«Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», — сказал Мурадов.

По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. Мурадов отметил, что крымские татары Турции поддерживают российский статус Крыма, а также взывают турецкое руководство к «чести и благородству в отношениях с Москвой». «Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы "деоккупации" их родной земли от ее народа», — заключил постпред.

Ранее в парламенте и национальных общинах Крыма призвали Турцию не участвовать в украинском саммите «Крымская платформа».

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.