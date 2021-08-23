Россия
 
Последние новости
Зеленский рассказал о боящейся Россию Европе
В Раде завили о стремлении Зеленского вернуть Крым ради квартиры
Рогозин обсудит с главой НАСА судьбу МКС
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Мужчина узнал о смертельно опасной болезни благодаря подписчикам в TikTok
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Вильфанд рассказал о теплом конце лета в Центральной России
Блогерша раскрыла правильный способ мытья полов и вызвала споры в сети
В Австрии отказались принимать беженцев из Афганистана
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму напомнили Турции «русскую мудрость» из-за поддержки «Крымской платформы»

Постпред Крыма напомнил «русскую мудрость» Турции, поддерживающей «Крымскую платформу»
Перейти в «Мою Ленту»
Георгий Мурадов
Георгий Мурадов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов напомнил Турции русскую пословицу из-за поддержки Анкарой «Крымской платформы». Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал неблагородной позицию Анкары, которая поддерживает «американо-киевскую провокацию» против территориальной целостности России, а также привел «русскую мудрость».

«Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», — сказал Мурадов.

По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. Мурадов отметил, что крымские татары Турции поддерживают российский статус Крыма, а также взывают турецкое руководство к «чести и благородству в отношениях с Москвой». «Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы "деоккупации" их родной земли от ее народа», — заключил постпред.

Ранее в парламенте и национальных общинах Крыма призвали Турцию не участвовать в украинском саммите «Крымская платформа».

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Захарова предупредила о выводах России после «Крымской платформы»
Киселев назвал «бродячим цирком» проекты Украины по возвращению Крыма
В Крыму призвали Турцию бойкотировать украинский саммит