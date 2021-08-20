В Крыму призвали Турцию бойкотировать украинский саммит

В Крыму призвали представителей Турции не принимать участие в саммите «Крымская платформа»

В парламенте и национальных общинах Крыма призвали Турцию не участвовать в украинском саммите «Крымская платформа». Об этом пишет РИА Новости.

Так, обращение подписали глава парламента Владимир Константинов и председатель Общественной палаты республики Александр Форманчук. Они отметили, что участие в мероприятии является попыткой усомниться в территориальной целостности и суверенитете России.

«Исходя из принципов развития добрососедских отношений между нашими народами, из чувства взаимоуважения и солидарности лидеров России и Турции, мы призываем руководство Турецкой Республики принять меры к тому, чтобы Турция не участвовала в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом», — говорится в обращении.

Ранее российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не участвовать в саммите проекта «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, и игнорировать его. Так, среди подписавших оказались сенатор Алексей Пушков, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Алексей Громыко.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.