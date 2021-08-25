Кремль отреагировал на поддержку Турцией «Крымской платформы»

Россия считает позицию Турции по Крыму неверной, и готова и дальше объяснять коллегам реальное положение дел. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на поддержку Турцией «Крымской платформы», сообщает ТАСС.

Песков уточнил, что российско-турецкие отношения носят партнерский характер, однако между Москвой и Анкарой есть разногласия, к ним и относится тема Крыма.

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«Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога, поэтому мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма», — заявил пресс-секретарь президента России.

В Киеве 23 августа по инициативе Украины прошел саммит «Крымская платформа». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что Анкара поддерживала «Крымскую платформу» с первых дней инициирования саммита, и в дальнейшем также будет поддерживать эту работу.

В России резко раскритиковали позицию Турции. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Анкары, которая поддерживает «американо-киевскую провокацию» против территориальной целостности России. По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота.