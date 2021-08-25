Украинский политолог не увидел больших перспектив у «Крымской платформы»

Саммит «Крымская платформа» не станет постоянным. Так оценил будущее международной конференции украинский политолог Олег Хавич в комментарии «Ленте.ру». Он не увидел больших перспектив у саммита и полагает, что мероприятие было «одноразовым».

Хавич уверен, что вскоре о нем все забудут. «На следующий год об этом уже не вспомнят, а если и вспомнят, то это будет какой-то совершенно смешной формат без приезда такого количества гостей», — уверен эксперт.

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По мнению Хавича, решение о проведении Крымской платформы принималось пиар-командой президента Украины Владимира Зеленского. «Парады ведь и [пятый президент Украины Петр] Порошенко проводил, надо чем-то отличиться. Сделать картинку, что многие страны поддерживают претензию Украины на Крым», — сказал он.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты от 46 стран, в том числе девять президентов. Однако лидеров США, Канады, Германии, Франции и Великобритании не было. Их на мероприятии представляли министры и послы. По итогам саммита была подписана декларация, в которой участники осудили «незаконную аннексию Крыма» и заявили о возможности введения в отношении Москвы новых санкций.

Российские власти раскритиковали создание «Крымской платформы», указав на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать «неонацистские, расистские настроения» современной украинской власти.