В России ответили на заявление советника Эрдогана о поставках оружия Украине

Политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» заметил, что Турция уже не в первый раз принимает спорные решения относительно участия в международных конфликтах. Правительство президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, по его мнению, стремится одновременно сохранить отношения с такими союзниками, как Россия, и добиться статуса регионального лидера.

Ранее старший советник Эрдогана Мюджахит Кючюкйылмаз заявил, что России не стоит беспокоиться по поводу поставок оружия из Турции на Украину. Он подчеркнул, что своими отношениями с одним государством Анкара не создает проблемы в отношениях с другим, в своих политических шагах «отделяя яблоки от груш».

Амбиции Турции опасны для России

Как считает Асафов, главная цель Турции сейчас — получение статуса регионального лидера, и ради этого страна готова предпринимать все возможные шаги, которые сложно оценивать с точки зрения морали.

«Хочется напомнить, что Анкара принимала и деятельное участие в конфликте в Карабахе, шантажировала Евросоюз беженцами, включалась в ряд других конфликтов, например, в Африке и в Сирии, — заметил политолог. — Так что данное заявление старшего советника Эрдогана, несмотря даже на недавние обсуждения статуса Крыма, даже не кажется удивительным. Турция ведь поставляет оружие не только в Украину, но и некоторым негосударственным организациям, вооруженным формированиям, которые в некоторых странах называют террористическими группировками. Словом, к цели закрепления статуса регионального лидера Анкара идет любыми шагами».

Асафов отметил, что говоря о том, что России не стоит беспокоиться о поставках беспилотников в соседнее государство, Анкара, очевидно, хочет сохранить дружественные отношения с Москвой, но и одновременно показать, что она способна осуществлять собственную, независимую политику. Проблема заключается в том, что это может превратиться в серьезную угрозу для России, предупредил эксперт.

«Естественно, мы понимаем, что поставка такого вида оружия стране, которая ведет войну против собственных граждан на Донбассе, может превратиться в угрозу и для российских национальных интересов. Делая такие заявления, правительство Эрдогана пытается нивелировать подобные оценки, но, тем не менее, это не может не вызывать беспокойства», — заключил политолог.

28 июля стало известно, что Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. По словам украинского президента Владимира Зеленского, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет.