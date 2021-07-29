Афганских военных отправили в Турцию с подачи НАТО

НАТО запустил первую программу обучения афганских военных и отправил их в Турцию. Об этом пишет издание Daily Sabah.

Это первая программа для солдат из Афганистана, которая проводится за пределами их родины с подачи Североатлантического альянса. 28 июля военные уже прибыли в Турцию на тренировочные курсы. В дальнейшем тренировки афганцев в этой стране должны стать регулярными, рассказали источники Daily Sabah в Анкаре.

Начало программы подтвердили и источники в офисе НАТО в Брюсселе, однако они отказались раскрывать другие детали происходящего из соображений безопасности. «Помимо постоянного финансирования и дипломатического присутствия, помощь альянса Афганистану включает проведение таких учений», — пояснил источник.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.

По некоторым данным, боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) уже контролируют 90 процентов границ страны. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

