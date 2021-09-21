Турции предрекли закрытие для туристов из-за политики по Крыму

«Турпром»: курорты Турции могут закрыться для россиян из-за позиции Анкары по Крыму

Турции предрекли закрытие для российских туристов из-за политической позиции страны по Крыму. Об этом пишет «Турпром».

Эксперты считают, что заявление турецкого МИДа об отказе признать юридическую силу российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, может стать причиной закрытия курортов республики для отечественных туристов.

Так, позицию Анкары связывают с проведением «новой османской геополитики», в которой Россия считается историческим врагом. По мнению специалистов, отдых в Турции для российских туристов будет дорожать, а въездные требования ужесточаться.

Таким образом, выступая против российской принадлежности Крыма, Турция продолжает «выдавливать» Россию из постсоветских стран Азии и Закавказья. Тем не менее эксперты полагают, что ответом Кремля может стать использование российского турпотока в качестве главного рычага давления на политику Эрдогана.

Ранее в сентябре в России прокомментировали заявление Турции по выборам в Крыму. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся».

Об отказе Турции признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, стало известно ранее 21 сентября. МИД страны заявил, что Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и «не признает незаконную аннексию Крыма».