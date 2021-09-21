В Совфеде оценили заявление Турции о выборах в Крыму

Заявление МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму должно рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Такую оценку дала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ее цитирует РИА Новости.

«Заявление МИД Турции должно рассматриваться как вмешательство в вопросы суверенного государства», — заявила Ковитиди.

Также она высказала мнение, что оспаривание российской конституции иностранным государством должно рассматривать как «противоправное заявление с последующей политической и правовой оценкой». Сенатор добавила, что подобные заявления со стороны Турции не способствуют сотрудничеству и взаимопониманию между двумя странами.

Ранее МИД Турции отказалось признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. Турецкие дипломаты заявили, что выборы не имеют для Анкары юридической силы. Государство продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма, заявили в турецком МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без внимания заявление МИД Турции об отказе Анкары признать выборы в Госдуму в Крыму. Дипломат подчеркнула, что такие заявления сказываются на двусторонних отношениях.