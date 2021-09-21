Украине посоветовали перенять опыт выборов в Крыму

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди посоветовала Украине не критиковать, а перенять успешный опыт организации выборов на полуострове. Об этом она заявила ТАСС.

Она прокомментировала новость о возбуждении Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела по факту прошедших в Крыму выборов в Госдуму. «Думаю, что народу Украины больше пользы принесет эффективная работа местных силовиков по борьбе с коррупцией в органах государственной власти», — указала она.

Ковитиди также заявила, что легитимность и прозрачность выборов была подтверждена иностранными наблюдателями и экспертами, и властям Украины не следовало бы тратить время на заранее ничтожные в правовом аспекте решения.

Следователи СБУ 20 сентября завели уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов. Дело возбуждено в соответствии с частью первой статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет. В ведомстве назвали мероприятие «псевдоголосованием» и заявили, что в настоящий момент производят учет всех представителей российской стороны и граждан Украины, которые «помогали государству-агрессору» и «легитимизировали оккупационную власть».

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что страну может ожидать более жесткая волна дестабилизации после выборов в Государственную Думу России. Он также предположил, что страны Евросоюза признают результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку Западу нужна Россия на фоне высоких цен на газ, из-за ситуации в Афганистане и для координации политики в отношении Китая. «Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», — предрек экс-глава украинского ведомства.