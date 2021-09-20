На Украине возбудили уголовное дело из-за проведения в Крыму выборов в Госдуму

СБУ завела уголовное дело по факту проведения выборов в Госдуму на территории Крыма

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завели уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в соответствии с частью первой статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В СБУ назвали прошедшие выборы «псевдоголосованием» и заявили, что в настоящий момент производят учет всех представителей российской стороны и граждан Украины, которые «помогали государству-агрессору» и «легитимизировали оккупационную власть».

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Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении организаторов и участников выборов в Госдуму, которые проходили на территории Крыма и Донбасса. В частности, ограничительные меры коснулись 33 кандидатов в депутаты российского парламента и 54 членов территориальных избирательных комиссий (ТИК).

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Принять участие в голосовании смогли также жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие российские паспорта. В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество расширить санкции в отношении России.