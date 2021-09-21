Украине предрекли «жесткую волну дестабилизации» после выборов в Госдуму

Украину может ожидать более жесткая волна дестабилизации после выборов в Государственную Думу России. Такое мнение выразил бывший глава МИД страны Павел Климкин в Facebook.

Он также предположил, что страны Евросоюза признают результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку Западу нужна Россия на фоне высоких цен на газ, из-за ситуации в Афганистане и для координации политики в отношении Китая. «Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», — предрек экс-глава украинского ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завели уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму. В СБУ назвали прошедшие выборы «псевдоголосованием» и заявили, что в настоящий момент производят учет всех представителей российской стороны и граждан Украины, которые «помогали государству-агрессору» и «легитимизировали оккупационную власть».

Выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября. Принять участие в голосовании смогли также жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие российские паспорта.