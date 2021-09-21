Кремль прокомментировал заявление Турции по выборам в Крыму

Песков: Кремль сожалеет в связи с отказом Турции признать итоги выборов в Госдуму в Крыму

В России сожалеют в связи с отказом Турции признать итоги выборов в Госдуму в Крыму и надеются, что позиция республики по этому поводу изменится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, — прокомментировал Песков. —Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся».

В то же время он отметил, что Турция является партнером России и разногласия по некоторым вопросам не должны становиться препятствием для двусторонних отношений в целом.

Об отказе Турции признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, стало известно ранее 21 сентября. МИД страны заявил, что Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и «не признает незаконную аннексию Крыма».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не оставит без внимания заявление турецких властей. По ее словам, такие решения сказываются на двусторонних отношениях.