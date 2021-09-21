В Крыму ответили на решение Турции не признавать выборы на полуострове

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что решение Турции не признавать выборы на полуострове является неуважением к России. По его словам, реагировать на это санкциями не стоит, отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Их позицию (Турции — прим. «Ленты.ру») мы знаем, она известна и понятна. Они повторяют это постоянно где надо и где не надо. Мы это учитываем, но вообще не волнуемся по поводу этих заявлений», — уточнил Цеков.

Вместе с тем он добавил, что России не следует вводить ограничения по туризму или в других сферах в ответ на заявление Турции. «Сознательные граждане России сами делают выводы из этих заявлений без каких-то наших обращений. Я, например, в жизни бы не поехал в Турцию отдыхать, но мы же не будем призывать граждан России делать то же самое», — подчеркнул сенатор от Крыма.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России сожалеют в связи с отказом Турции признать результаты выборов в Государственную Думу в Крыму. Он выразил надежду, что позиция республики по этому поводу изменится.

Об отказе Турции признавать легальность российских выборов в Госдуму, которые провели в Крыму, стало известно ранее 21 сентября. МИД страны заявил, что Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и «не признает незаконную аннексию Крыма».