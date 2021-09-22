Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

Песков заявил, что Кремль сожалеет о заявлении Эрдогана про «аннексию» Крыма

Кремль сожалеет о новом заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про «аннексию» Крыма. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва считает себя адресатом слов Эрдогана. «РФ сожалеет, что заявления Эрдогана по Крыму звучат в тот момент, когда идет подготовка его визита в Россию», — заметил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что позиция Турции по Крыму хорошо известна Москве, и Кремль с ней категорически не согласен. Песков добавил, что Россия хотела бы сосредоточиться на теме развития двусторонних отношений с Анкарой.

Ранее Эрдоган в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что Турция считает важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова о непризнании «аннексии Крыма» Россией. Он также отметил стратегический характер отношений между Украиной и Турцией и обратил внимание на важность наращивания двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.