В Совфеде оценили слова Эрдогана о непризнании Крыма

Сенатор Цеков ответил на слова Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве. Его слова приводит РИА Новости.

«Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится», — отметил он.

Как уточнил Цеков, турецкому лидеру следует реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым действительно важен для России. По его словам, полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских, а также находится основная военная база Черноморского флота.

Сенатор добавил, что Крым будет находиться в составе России вечно.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признавать Крым частью России. Кроме того, турецкий лидер указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.