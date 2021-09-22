Сенатор прокомментировала слова Эрдогана про «аннексию» Крыма

Сенатор: слова Эрдогана про «аннексию» Крыма связаны с ностальгией по средневековью

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про «аннексию» Крыма продиктованы ностальгией по средневековым временам. Об этом заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, ее цитирует РИА Новости.

Ранее Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что Турция не признает Крым частью России.

«Мы понимаем интересы Турции в отношении Крымского полуострова. И это, наверное, такая ностальгия по очень давним, средневековым временам», — заявила Алтабаева.

Сенатор добавила, что решение жителей Крыма о присоединении полуострова окончательно. По ее словам, политики, которые высказываются об аннексии Крыма, покушаются на территориальную целостность России.

Ранее в Турции назвали условие для смягчения позиции по Крыму. По словам профессора Салиха Йылмаза, этому может помочь вовлечение крымских татар в управление республикой.