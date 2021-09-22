В Крыму оценили отказ стран признать выборы

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев оценил отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова. Он рассказал РИА Новости, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.

По его словам, главным для жителей полуострова является то, что результат прошедших на территории Крыма выборов признан в России.

«Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно все соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России — он налицо этими заявлениями. Все это звенья одной цепи. Все эти дополнительные инсинуации не имеют никакого принципиального значения», — сказал Малышев.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что решение Турции не признавать выборы на полуострове является неуважением к России.

Об отказе Турции признавать легальность российских выборов в Госдуму, которые провели в Крыму, стало известно ранее 21 сентября. МИД страны заявил, что Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и «не признает незаконную аннексию Крыма».