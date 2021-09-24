В России назвали причину срочного приезда Эрдогана к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Сочи на встречу с главой России Владимиром Путиным, чтобы попросить российские вооруженные силы о помощи в решении конфликта в сирийском Идлибе. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Константин Труевцев.

Труевцев уверен, что одним из главных вопросов на повестке станет Сирия и недавний визит главы страны Башара Асада.

«Если вы обратили внимание, то после этого визита сирийское руководство, включая министра иностранных дел и других, заговорило о том, что Турции пора бы прекратить оккупацию, — напомнил востоковед. — Такого жесткого наступательного настроения раньше не было. В частности, конечно, дело касается Идлиба. Есть одна ливано-американская журналистка и исследовательница, так вот в одном из последних комментариев она заявила, что по своим внутренним каналам узнала о подготовке России и Сирии к наступлению в Идлибе».

Труевцев уточнил, что такие сведения нельзя назвать стопроцентно достоверными, однако на данную точку зрения стоит обратить внимание.

«Лично я сомневаюсь, что будет какое-то серьезное, генеральное наступление на Идлиб сирийских войск. Но все же есть там такие места, которые вызывают беспокойство: и сирийцев, и российскую сторону раздражает то, что оттуда постоянно идут нападения беспилотниками, ракетами ближнего действия, там по-прежнему широко действуют террористы, и это надо прекращать, — подчеркнул политолог. — Не исключаю, что это будет такая хирургическая операция, но она все равно окажется довольно болезненной для Анкары: Сирия при российской поддержке может очень эффективно разделить протурецкие силы и террористов».

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Востоковед считает, что такая комбинация окажется довольно проблемной для Эрдогана ввиду внутриполитической ситуации в стране. Труевцев имеет ввиду падающую экономику, усиление политической оппозиции на местных выборах. Он предположил, что подобными шагами глава Турции пытается компенсировать потери рейтинга у населения.

«В Сирии турецкое присутствие оказывается все более уязвимым. Возможно, Эрдоган попросит, чтобы российские вооруженные сделали разделение между сирийскими и турецкими войсками, — предположил Труевцев. — Но я сомневаюсь, чтобы такое решение было удобно для России, поскольку это поставило бы под вопрос наше стратегическое сотрудничество с Сирией. Да и самим туркам это разделение не нужно — им нужно совсем уходить из страны».

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что строить прогнозы о том, чем закончится встреча лидеров двух стран, довольно сложно, особенно в условиях последних неоднозначных заявлений Эрдогана о территориальной принадлежности Крыма.

«Он пытается шантажировать Россию, но глубокой почвы для шантажа у него нет. Мы знаем, что последние визиты Эрдогана заканчивались тем, что ему приходилось уступать и нам, и Сирии. Посмотрим, что будет на этот раз», — предложил востоковед.

Ранее сообщалось, что российская сторона поставила Анкаре условие, требующее вывода войск с территории Сирии. Издание Al Monitor отмечало, что Эрдоган оказался перед нелегким выбором, так как вывод армии из Сирии подорвет позиции страны в регионе. Согласно данным издания, 11 сентября Анкара в результате взрыва бомбы в Идлибе потеряла троих солдат.