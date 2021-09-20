Россию попросили запретить туркам атаковать Сирию с воздуха

Россия должна запретить туркам нападать на Сирию, в том числе совершать воздушные атаки на ее территории. Такое мнение выразила сопредседатель исполнительного комитета Совета демократической Сирии (СДС, представительный орган сирийского Курдистана) Ильхам Ахмед в интервью газете «Коммерсантъ».

Ахмед напомнила, что Москва присутствует в Сирии как гарант безопасности для населения Курдистана. Несмотря на то что Анкара принимает это и обязуется не нападать на сирийские территории, эти обещания часто нарушаются.

«Поведение Турции всегда было агрессивным: всегда на нас нападают турки, на наши границы, на наших людей. Мы пытались донести до России мысль: цель Турции — уничтожение курдов... [российские представители] сказали, что будут стараться, чтобы достигнутое перемирие продолжилось», — отметила Ахмед.

Она добавила, что Турция фактически оккупировала северо-восток Сирии, где совершает преступления против курдского населения и «меняет его демографический состав». В связи с этим представитель СДС призвала Россию отработать механизм мирного урегулирования: он также предусматривает совместное патрулирование российскими и турецкими военными.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров в Сочи договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. По итогам встречи министерства обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. После этого турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии была прекращена.

