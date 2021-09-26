Песков назвал русофобию непроходящей модой в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские политики накачивают себе рейтинг за счет русофобии. Его цитирует ТАСС.

По мнению представителя Кремля, подобная практика политиков из США — непроходящая мода.

«Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом», — заявил Песков в ответ на вопрос о новых санкциях против россиян.

Ранее в Госдуме обвинили евродепутатов в русофобии и политическом маразме. «Простите за непарламентское, но антироссийский политический маразм крепчает. Дождь или снег пошел, газ вдруг подорожал — для Европарламента виновата всегда Москва», — заявил депутат Леонид Слуцкий.