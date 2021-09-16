Пассивность назвали причиной бед русских в Прибалтике

Причина бед прибалтийских русских в их пассивности во время обретения странами региона независимости. Своим мнением с «Лентой.ру» поделился уроженец Таллина Сергей в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза.

Он счел, что русское население Прибалтики не боролось за свои права, так как считало, что сможет сохранить свое положение в обществе и в независимых странах.

«Русские считали, что без них ничего работать не будет. И на русских никто давить не будет, лишь бы в политику особо не лезли. Ну вот и получили», — порассуждал он.

Ранее правозащитник Мстислав Русаков обвинил Эстонию в превращении русских детей в русофобов из-за невозможности обучаться в школе на родном языке. «Если русский ребенок идет в эстонскую школу, то, скорее всего, он станет эстонцем, причем даже есть такая тенденция, что такие дети становятся большими эстонцами, чем сами эстонцы — они стесняются своих корней, родителей, у них ярче проявляется русофобия», — подчеркнул Русаков.

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.