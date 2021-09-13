В Эстонии представили план по борьбе с русским языком в обществе

В Рийгикогу представили план, как сделать Таллин «эстонским по языку и мировоззрению»

В Рийгикогу партия консервативного толка «Отечество» (Isamaa) представила «Таллиннский план защиты эстонского языка», в его основе лежит дерусификация образования в республике. Об этом сообщается на сайте политической силы.

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Согласно плану по борьбе с русским, в столице Эстонии будет создан Совет по образованию и языку, он будет контролировать деятельность образовательных учреждений, которые должны отказаться от использования русского языка и полностью перейти на эстонский. Будущий глава совета получит широкие полномочия. В частности, он сможет увольнять работников школ, не владеющих эстонским языком.

«Сегодняшняя система образования, воспроизводящая сегрегацию, является одной из самых больших болевых точек в Эстонии», — заявил Март Раннут, кандидат в заместители мэра Таллина. Кандидат на пост мэра столицы Урмас Рейнсалу добавил, что у партии имеется четкий план, как сделать Таллин «эстонским по языку и мировоззрению». Он отметил, что данная инициатива коснется не только сферы образования, но и других сфер жизни общества.

Ранее избранный президент Эстонии Алар Карис заявил, что отказ от преподавания на русском языке в школах Эстонии невозможен. Глава государства также раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». При этом Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе.

Действующий президент страны Керсти Кальюлайд, напротив, неоднократно подчеркивала необходимость форсировать процесс эстонизации образования. В 2019 году она поддержала ликвидацию двуязычной системы образования в стране, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре».