Кандидат в президенты Эстонии обещал подтянуть русский язык для беседы с Путиным

Единственный кандидат в президенты Эстонии, директор Эстонского национального музея Алар Карис заявил о необходимости вести конструктивный диалог с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала ETV+.

По его словам, Россия является важным региональным игроком, и нужно учитывать ее внешнеполитическую стратегию. Он добавил, что в случае его избрания на пост президент он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Россия — наш сосед, а значит, мы должны внимательно следить за тем, что там происходит. Но понятно, что отношения Москвы не только с нами, но и в целом со странами Запада, с НАТО очень острые», — сказал Карис, делая акцент на важности налаживания взаимодействия между Россией и государствами-членами НАТО.

Кандидат в президенты Эстонии пообещал подтянуть свои знания по русскому языку, так как он у него «заржавел». Он объяснил, что во время интервью и беседы с Путиным хотел бы общаться без помощи переводчиков.

Отношения России и Эстонии обострились в июле. Тогда российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата. ФСБ сообщила, что задержала его с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера, и обвинила в шпионаже.

В ответ Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата. В МИД России ответили аналогичным образом и объявили о высылке эстонского дипломата.