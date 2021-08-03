Россия объявила о высылке эстонского дипломата

Послу Эстонии в России Маргусу Лайдре вручили ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата. Об этом говорится в комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.

Покинуть Россию один из сотрудников эстонского посольства должен в течение недели. Уточняется, что это связано с высылкой сотрудника российского посольства в Эстонии. «Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России», — заявили в министерстве.

Всю ответственность за эскалацию напряженности в двусторонних отношений Россия возложила на Эстонию.

15 июля МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата. В министерстве отметили, что это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России, подчеркнули в МИД.

Ранее, в июле российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. ФСБ сообщила, что задержала его с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера, и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против дипломата неопровержимы.