Эстония объявила о высылке российского дипломата

МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата. Об этом 15 июля сообщает «Интерфакс».

Это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России, подчеркнули в МИД.

«Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию», — заявили в министерстве.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. ФСБ сообщила, что задержала его с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера, и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против дипломата неопровержимы.