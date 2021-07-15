В Госдуме отреагировали на высылку Эстонией российского дипломата

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку Эстонией российского дипломата. Своим взглядом на это событие он поделился с «Лентой.ру».

МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата. Это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России, подчеркнули в МИД.

«Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию», — заявили в министерстве.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. ФСБ сообщила, что задержала его с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера, и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против дипломата неопровержимы.

В Госдуме назвали инцидент не способствующим нормализации отношений между Россией и Эстонией

У Эстонии не было оснований на ответные меры, заявил в беседе с «Лентой.ру» Слуцкий. Этот эпизод, отметил политик, не поспособствует улучшению отношений между Москвой и Таллином.

«Высылка эстонского консула произошла из-за, прямо скажем, деятельности, несовместимой с дипломатической. Российско-эстонские отношения и так оставляют желать лучшего. Этот инцидент, конечно, не способствует их нормализации», — подчеркнул политик.

О принятии Эстонией решения о высылке российского дипломата в ответ на задержание и высылку своего консула в Санкт-Петербурге стало известно 7 июля.