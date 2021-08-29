Эстония попросила ЕС разместить у себя комплексы ПВО для сдерживания России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила Европейский союз (ЕС) профинансировать размещение в ее стране комплексов ПВО средней дальности для сдерживания России. Об этом сообщает издание ERR.

Эстонский лидер отметила, что прибалтийские страны, в том числе Эстония, расходуют на оборону в среднем по два процента ВВП. При этом они до сих пор не смогли установить у себя системы ПВО среднего радиуса действия. Кальюлайд предложила Брюсселю использовать средства из Фонда сплочения, чтобы перераспределять их в пользу обороноспособности государств Балтии.

Ранее президент Эстонии заявила, что до вступления Украины, Молдавии и Грузии в ЕС пройдет как минимум 20 лет. Она связала такие сроки с тем, что Брюссель имеет высокие требования к странам, желающим войти в состав международного объединения. При этом все три государства бывшего СССР имеют проблемы с судебной системой, хотя и интегрируются с экономикой ЕС.

В мае в Эстонии прошли масштабные военные учения при участии контингента НАТО. Мероприятие получило название «Весенний шторм». В учениях приняли участие около семи тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Польши, Великобритании и Франции.