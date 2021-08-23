Российские дипломаты обвинили власти Эстонии в пособничестве нацистам

Посольство России в Эстонии раскритиковало торжественное открытие памятника «лесным братьям», которые вели вооруженную подпольную борьбу с советскими офицерами и солдатами. Текст обращения опубликован на странице дипломатического представительства в Facebook.

По словам российских дипломатов, власти Эстонии взяли курс на оправдание пособников нацистов, забыв об истинных героях, одержавших победу во Второй мировой войне. Они также указали на то, что почитание военных преступников отражает нездоровые тенденции в правительстве республики, в то время как многие жители с уважением относятся к подвигу советских военных.

«Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев - спасителей Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной Армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей», — подчеркнули сотрудники дипломатического представительства России в Таллине, напомнив, что ранее на эстонском острове Сааремаа уже был поставлен памятник в честь одного из подобных «борцов» Ильмара Илпа.

22 августа в Выруском уезде прошло торжественное открытие памятника «лесным братьям». «Лесными братьями» в Эстонии неофициально называют членов подпольных вооруженных формирований националистов, основной пик активности которых пришелся на годы Второй мировой войны и последующее десятилетие.

Повстанцы вели деятельность не только в Эстонии, но и в других странах Прибалтики — Латвии и Литве. В годы Второй мировой войны гитлеровцы активно привлекали членов объединения к участию в карательных акциях. Некоторые из них стали членами 20-й дивизии СС. Тем не менее в Эстонии «лесные братья» считаются национальными героями.