В Эстонии прошло торжественное открытие памятника «лесным братьям». Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», деревянный монумент появился в деревне Хюти Выруского уезда на юго-востоке страны.

Мемориал представляет собой деревянную скульптуру, изображающую трех антисоветских повстанцев, несущих на себе женщину с эстонским флагом в руках. Монумент создан по инициативе двух организаций — «Союза бывших эстонских лесных братьев» и «Общества сломанного василька». Последняя широко известна своей деятельностью по увековечиванию памяти жертв «советских репрессий».

«Лесными братьями» в Эстонии неофициально называют членов подпольных вооруженных формирований националистов, основной пик активности которых пришелся на годы Второй мировой войны и последующее десятилетие. Повстанцы вели деятельность не только в Эстонии, но и в других странах Прибалтики — Латвии и Литве. В годы Второй мировой войны гитлеровцы активно привлекали членов объединения к участию в карательных акциях. Некоторые из них стали членами 20-й дивизии СС. Тем не менее в Эстонии «лесные братья» считаются национальными героями.

Тем временем белорусский телеведущий Григорий Азаренок в своей программе на белорусском телеканале СТВ разразился гневной тирадой, назвав европейских политиков «деградантами и мутантами». Немецкий нацизм ведущий назвал «квинтэссенцией западной цивилизации», книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признана в России экстремистским материалом) — ее библией, а Европу и Америку — геополитическим «полутрупом», который «разлагается, и это зловоние распространяется повсюду, грозя удушить человечество».