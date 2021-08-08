Белорусский телеведущий назвал европейских политиков «деградантами и мутантами»

Телеведущий Григорий Азаренок в своей программе «Тайные пружины политики 2.0» на белорусском телеканале СТВ разразился гневной тирадой, назвав европейских политиков «деградантами и мутантами».

«Вы устали, вы слабые, безвольные, старые, дряблые, бездетные. Ваши руки трясутся <…> Вы булькаете своим ртом нелепицы. <…> Деграданты и мутанты. У вас есть только штангистка-трансгендер и глупые коровьи глаза Тихановской», — заявил он.

Немецкий нацизм ведущий назвал «квинтэссенцией западной цивилизации», книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом) — ее библией, а Европу и Америку — геополитическим «полутрупом», который «разлагается, и это зловоние распространяется повсюду, грозя удушить человечество».

Комментируя ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы, назвал происходящее не случайностью, а «прорвавшимся нарывом, который зреет уже не одно столетие». При этом он окрестил Литву «злобным фашиствующим карликом, не способным вообще ни на что».

В конце речи Азаренок назвал президента страны Александра Лукашенко великим и заявил, что он несет «солнечную, ярую, глубинную и могущественную» правду на смену «слабой, старой и трусливой лжи».

Ранее телеведущий в эфире телеканала СТВ назвал лидера оппозиции Светлану Тихановскую «жалким чучелом» и рассказал, что наблюдал за ее карьерой еще до начала массовых протестов.

