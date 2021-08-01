Белорусский телеведущий обратился к Тихановской и назвал ее «жалким чучелом»

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ назвал лидера оппозиции Светлану Тихановскую «жалким чучелом» и рассказал, что наблюдал за ее карьерой еще до начала массовых протестов. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «ЕЖ».

В начале выступления пропагандист сообщил, что в белорусской культуре «не принято оскорблять женщин», однако бывшая кандидат в президенты стала «третьим полом» из-за «толерастии». «Я видел тебя, жалкое чучело, в Минске на митингах. Тогда ты была всего лишь смешным ничтожеством. Но надо отдать должное, ты растешь, ты стала самой настоящей мразью», — обратился к политику Азаренок.

Журналист не впервые опускается до прямых оскорблений в адрес белорусских оппозиционеров и протестующих. В конце мая он назвал противников президента Александра Лукашенко «полоумными крысами» и намекнул на возможную с ними расправу со стороны силовиков. «Пока не поздно — бегите на Родину! В тюрьме — не в земле», — сказал 25-летний телеведущий.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Большинство лидеров протеста бежали за границу, оставшиеся были арестованы и обвинены в попытке совершить государственный переворот. Лукашенко счел антиправительственные выступления вмешательством со стороны западных стран. Евросоюз, США и Великобритания ответили персональными и экономическими санкциями.