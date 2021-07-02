Лукашенко заявил о попытке убийства телеведущего Азаренка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что была совершена попытка убийства известного телеведущего СТВ Григория Азаренка. Об этом 2 июля сообщает БЕЛТА.

«Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция, по результатам которой Минск выдвинет претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель. По словам президента, были выявлены факты террора против белорусских граждан со стороны западных стран.

Азаренок в эфире телеканала СТВ называл представителей белорусской оппозиции «полоумными крысами», а Украину — страной «нищего и вымирающего народа».