Иностранцы посчитали популярную белорусскую передачу средневековьем

Иностранные пользователи имиджборда Reddit посчитали средневековьем кадры из популярной программы «Неделя» белорусского телеканала СТВ. Они раскритиковали скриншоты из рубрики журналиста Григория Азаренка «Орден Иуды», в которой он показывает на большом экране фотографии белорусских оппозиционеров рядом с висельной петлей.

Автор поста под ником Orange_Jacket опубликовал коллаж, состоящий из фрагментов четырех разных передач. На картинке можно увидеть лица певицы Ларисы Грибалевой, спортсменки Александры Герасимени, телеведущей Татьяны Бродкиной и модели Ольги Хижинковой. Во всех случаях рядом с их фотографиями висит петля.

«Белорусское государственное телевидение показывает врагов народа», — так опубликованные кадры охарактеризовал Orange_Jacket. Многие комментаторы возмутились тем, как Азаренок показывает людей с другой политической позицией. Некоторые посчитали, что журналист использует давно устаревшие методы.

«Это похоже на средневековье, но с современными технологиями», — написал один из пользователей. Другой юзер отметил, что кадры напоминают выпуск новостей из фильма-антиутопии.

Житель Турции под ником Atvaa не поверил собственным глазам и на всякий случай спросил в комментариях, действительно ли журналист призывает к казни соотечественников. «Черт возьми, я не уверен, что даже Северная Корея способна на такое», — признался Olopson из Польши.

В начале августа Григорий Азаренок назвал лидера оппозиции Светлану Тихановскую «жалким чучелом» и рассказал, что наблюдал за ее карьерой еще до начала массовых протестов.