Правозащитник обвинил Эстонию в превращении русских детей в русофобов

Правозащитник Мстислав Русаков в ходе видеоконференции Форума соотечественников, который проходил в Общественной палате в Москве, обвинил Эстонию в превращении русских детей в русофобов из-за невозможности обучаться в школе на родном языке. Его слова приводит РИА Новости.

«Если русский ребенок идет в эстонскую школу, то, скорее всего, он станет эстонцем, причем даже есть такая тенденция, что такие дети становятся большими эстонцами, чем сами эстонцы — они стесняются своих корней, родителей, у них ярче проявляется русофобия», — подчеркнул Русаков.

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Он добавил, что в настоящее время гимназическое образование, с 10 по 12 классы, переведено на эстонский язык, то есть на нем преподается не менее 60 процентов учебной программы. По мнению правозащитника, гимназии в Эстонии практически потеряны, остались основные школы с первого по девятый класс и детский сады.

Русаков отметил, что помимо общей тенденции, направленной на эстонизацию российского образования, есть локальные проблемы, например, когда в небольшом городе, где русскоговорящее население в меньшинстве, закрываются русские школы, в результате чего дети вынуждены обучаться на государственном языке страны.

15 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с 2035 года власти перестанут финансировать русскоязычные школы и детские сады в стране. Она отметила, что дети по-прежнему смогут посещать детсады и школы с обучением на русском языке, однако учреждения уже не будут финансироваться из бюджета страны или местного самоуправления. Государственное школьное и дошкольное образование будет вестись на эстонском языке.

