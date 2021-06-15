Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ и детских садов

Власти Эстонии с 2035 года перестанут финансировать русскоязычные школы и детские сады в стране. Об этом в эфире радио ERR заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что дети по-прежнему смогут посещать детсады и школы с обучением на русском языке, однако учреждения уже не будут финансироваться из бюджета страны или местного самоуправления. Государственное школьное и дошкольное образование будет вестись на эстонском языке.

По словам премьера, власть не намерена притеснять русскоязычную общину. «Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев», — добавила Каллас.

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В июне правительству Эстонии поручили подготовить план перехода всего образования в стране на эстонский язык. Он состоится не позднее 2035 года.

В феврале председатель парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас назвал русскоязычных жителей Эстонии «понаехавшим человеческим мусором с советским менталитетом».

В январе эстонский журналист Прийт Хыбемяги заявил, что у эстонских детей нет причин для изучения русского языка. По его мнению, Россия — «недружественное» для Эстонии государство, а знание ее языка — бесперспективно.

Около 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык родным. Русскоязычное население проживает практически по всей стране, больше всего — на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 школы, где образование можно получить частично на русском языке.