Эстонский депутат раскритиковал высказывания президента в адрес русских

Депутат парламента Эстонии от Социал-демократической партии Евгений Осиновский раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за высказывания в адрес русских, проживающих в стране, сообщает портал ERR.

Глава государства вызвала шквал критики в свой адрес из-за речи по случаю 103-й годовщины со дня основания Эстонской республики. Она призвала русскоязычных граждан отдавать своих детей в школы, где обучение проходит исключительно на эстонском языке, чтобы они могли приобщаться к ценностям государства, а не игнорировать их.

«На самом деле это было очень острое противопоставление "мы — они". Я считаю, что это было неуместно и люди восприняли речь негативно», — пояснил депутат. По его словам, русское население республики было «разочаровано и подавлено» выступлением президента, которое лишь «вбило клин» между двумя народами.

Он добавил, что многие живущие в республике русские воспринимают День независимости как собственный праздник, но вместо поздравлений они слышат высказывания в стиле: «мол, вы, группка иноязычных, сейчас мы вам расскажем, как вам стоит жить».

В 2019 году Кальюлайд поддержала ликвидацию двуязычной системы образования в стране, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». По ее мнению, все политические силы страны едины в своей позиции касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.