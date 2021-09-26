В Крыму захват полуострова Украиной назвали абсурдом

У Украины нет шансов захватить Крым, а подобные сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны, заявил председатель крымской общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Его слова передает РИА Новости.

«Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в генеральном штабе Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь США, Европу и Великобританию.

Мезюхо назвал Березу «отпетым русофобом», который должен понимать абсурдность своего заявления, и порекомендовав ему прежде порассуждать о проблемах в украинской армии.

В конце августа бывший депутат Верховной Рады Степан Хмара призвал киевские власти дождаться «подходящего момента», чтобы захватить Крым силой. По его словам, такая возможность может представиться, если Украина денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

