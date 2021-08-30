На Украине рассказали о «подходящем моменте» для захвата Крыма

Бывший депутат Верховной Рады Степан Хмара призвал киевские власти дождаться «подходящего момента», чтобы захватить Крым силой. Об этом он заявил в эфире «Четвертого канала», передает РИА Новости.

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По его словам, такая возможность может представиться, если Украина денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, в результате чего Россия якобы «ослабнет». Он подчеркнул, что данное решение станет шагом на пути к «возвращению» полуострова в состав Украины.

Отмечается, что, согласно договору, подписанному Москвой и Киевом в 2003 году, Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый назвал два способа «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева. Это «полная конфронтация», которая приведет к «развалу России», а также создание настолько успешного украинского государства, что регионы сами захотят стать его частью.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.