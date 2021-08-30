В Совфеде оценили способы вернуть Крым под юрисдикцию Украины

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил названные экс-заместителем министра иностранных дел Украины Александром Чалым способы вернуть Крым под юрисдикцию Киева. Политик охарактеризовал обозначенные пути несерьезными предложениями популистского плана. Сенатор поделился своим мнением в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Александр Чалый озвучил два способа «возвращения» Крыма на Украину. Первый из них дипломат условно назвал «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от которой постепенно отказывается Запад в силу ее неэффективности, добавил он. Такой план мог бы привести к развалу России и стать преимуществом украинской стороны.

Экс-замминистра добавил, что Украина не может «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы, однако ситуацию могут изменить успехи Киева. По мнению дипломата, следует создать такое успешное украинское государство, к которому захотели бы присоединиться все российские регионы. Как будет реализован этот план на практике, замглавы МИД не уточнил.

«Тут не слабый Запад, как он заявил, помешал Украине»

Владимир Джабаров, услышав высказывание Чалого, начал свой комментарий так: «Мда. Что тут оценивать, откровенно говоря?» По его словам, высказывание Чалого не более чем популистское и абсолютно несерьезное предложение.

Сенатор подчеркнул, что Запад отказывается идти на конфронтацию с Россией не в силу своей слабости, как это пытается представить экс-замминистра иностранных дел Украины, а потому что это бессмысленно.

«Тут не слабый Запад, как он заявил, помешал Украине, а то — самое главное, что он упустил, — что народ Крыма сделал свой выбор. Почему-то все, когда обсуждают ситуацию по Крыму, что на "Крымской платформе", что на международных площадках, говорят о полуострове так, словно он никем не населен. А ведь Крым — это территория с почти двухмиллионным населением, и эти люди семь лет назад сказали свое слово, что хотят вернуться назад в Россию», — отметил политик.

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По поводу второго пути, обозначенного Чалым, Джабаров высказался следующим образом: «Украине нужно пройти большой путь для того, чтобы стать сильной и привлекательной для российских регионов, которые захотели бы к ней присоединиться». По его мнению, прежде чем размышлять над присоединением чужих территорий, Киеву необходимо задуматься о возвращении на родину собственных граждан и обеспечении их достойными условиями жизни.

«Чтобы российские регионы стремились в состав Украины, нужно чтобы сама Украина была сильная. В первую очередь, я думаю, они должны задуматься о возвращении тех украинцев, которые разбросаны сегодня по Западной Европе и России в поисках куска хлеба», — заключил Джабаров.

25 августа украинский политолог Андрей Ермолаев назвал единственное возможное решение проблемы Крыма. «Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он [вопрос] будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», — сказал эксперт, подчеркнув, что сейчас полуостров конституционно закреплен за Россией.