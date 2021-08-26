На Украине запуск «Крымской платформы» назвали поражением для России

Саммит «Крымская платформа» позволил сдвинуть с места вопрос Крыма. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Глава МИД рассказал о направлениях, по которым будет вестись дальнейшая работа «Крымской платформы». К их числу он отнес укрепление международного непризнания «аннексии» Крыма, введение новых санкций в отношении России, противодействие нарушению прав человека на полуострове, а также преодоление экономических и экологических последствий «оккупации».

Сам запуск «Крымской платформы» Кулеба при этом назвал «поражением для России».

Ранее украинский политолог Олег Хавич заявил в беседе с «Лентой.ру», что саммит не станет долгоиграющим инструментом украинской политики. Он посоветовал не относиться к «Крымской платформе» серьезно и подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский использовал форум в качестве «одноразового пиар-мероприятия».

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.

