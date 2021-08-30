На Украине назвали два способа «возвращения» Крыма

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый в эфире телеканала «Наш» назвал два способа «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Первый из них дипломат условно назвал «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от которой постепенно отказывается Запад в силу ее неэффективности, добавил он. Такой план могу бы привести к «развалу России» и стать преимуществом украинской стороны.

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«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», — подчеркнул Чалый.

Экс-замминистра добавил, что Украина не может «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы, однако ситуацию могут изменить успехи Киева. По мнению дипломата, следует создать такое успешное украинское государство, к которому захотели бы присоединиться все российские регионы. Как будет реализован этот план на практике, замглавы МИД не уточнил.

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев назвал единственное возможное решение проблемы Крыма. «Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он [вопрос] будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», — сказал эксперт и подчеркнул, что сейчас полуостров конституционно закреплен за Россией.

