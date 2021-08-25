На Украине назвали единственное возможное решение по Крыму

Украинский политолог Ермолаев: решение по Крыму будет очень схожим с Курилами

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» назвал единственное возможное решение проблемы Крыма. Внимание на интервью обратило РИА Новости.

«Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он [вопрос] будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», — сказал Ермолаев и подчеркнул, что сейчас полуостров конституционно закреплен за Россией. Политолог напомнил, что на сегодняшний день Москва проводит в регионе большую инвестиционную программу.

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

Также в интервью Ермолаев заявил, что саммит «Крымская платформа», прошедший в Киеве 23 августа, не дал никакого практического результата. По его словам, участники мероприятия просто приняли набор декларативных заявлений. «Не создано фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что на «Крымскую платформу» прибыли делегаты от 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам мероприятия была подписана декларация, в которой участники форума осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении Москвы новых санкций.

Российские власти выступили с критикой саммита. В Кремле отметили его антироссийский характер и указали на угрозу территориальной целостности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором западные страны будут продолжать поощрять «неонацистские, расистские настроения» украинской власти.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.