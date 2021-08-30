В Институте региональных проблем оценили два способа «возвращения» Крыма

За последние 30 лет независимости Украина показала себя как страна, неспособная вести грамотную экономическую политику, из года в год жизнь там становится только труднее, потому вероятность того, что Крым самостоятельно захочет вернуться под юрисдикцию Киева, крайне мала. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый ранее назвал два способа «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева. Это «полная конфронтация», которая приведет к «развалу России», а также создание настолько успешного украинского государства, что регионы сами захотят стать его частью.

«Если Украина возьмется за ум...»

Политолог заметил, что конфронтация, которая велась с момента присоединения Крыма к России, за все эти годы принесла больше вреда Киеву, чем Москве. Кроме того, Журавлев считает, что едва ли у Украины достаточно ресурсов, чтобы довести до развала соседнее государство.

«Этого не удалось достичь даже Западу, Украине тем более. Что касается второго плана, построение рая в стране, теоретически, может и привело бы к желанию Крыма, а заодно Польши и Венгрии стать частью Украины, но вопрос в том, насколько возможно создание столь привлекательного государства. Увы, но из года в год там живется только хуже. Даже Советскому Союзу до коммунизма было ближе, чем Украине до рая», — подчеркнул Журавлев.

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Вместе с тем политолог заметил, что потенциально страна могла бы улучшить свои экономические показатели при наличии грамотной экономической политики. Украина, по его словам, богата ресурсами, но их нужно верно использовать.

«Если бы Украина взялась за ум и попыталась бы сохранить хотя бы прежние показатели, — это уже было бы достижением. При Советском Союзе это была богатая страна с развитой экономикой. И все же, вероятность того, что кто-то захочет в нее войти, очень низка. Власти не развивают те отрасли, которые действительно нужны, у них ключевое — это сельское хозяйство и металлургия, которых на мировом рынке переизбыток», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что присоединение стран друг к другу возможно теоретически, но это крайне сложный процесс. Присоединение же регионов невозможно в принципе, поскольку эти единицы не имеют права свободного выхода и перехода из государства в государство.

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев назвал единственное возможное решение проблемы Крыма. «Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он [вопрос] будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», — сказал эксперт, подчеркнув, что сейчас полуостров конституционно закреплен за Россией.