В Совфеде отреагировали на заявление о неизбежном возвращении Крыма Украине

Первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров высказался по поводу заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о неизбежном возвращении Крыма в состав Украины. По словам российского политика, киевский дипломат живет в виртуальной реальности. Своим мнением Джабаров поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что украинский посол в Германии в беседе с интернет-изданием LIGA.net подвел итоги проведения саммита «Крымская платформа». По его словам, это был «исторический прорыв». Дипломат убежден, что факт проведения встречи на высочайшем уровне создает уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

«Россия добровольно вернет полуостров, в этом после сегодняшнего дня у многих исчезнут сомнения», — высказался Мельник. Дипломат заявил, что готов «положить руку в огонь», поскольку уверен, что новое немецкое правительство будет активнее способствовать решению этого вопроса.

Джабаров: Эти высказывания вызывают только улыбку и сожаление

Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Крым больше не является частью Украины и киевским политикам пора это осмыслить и не посягать на российские территории. «Они в каком-то виртуальном мире живут, что президент Украины, что его полномочный представитель в Германии. О какой передаче они вообще могут вести речь? Это чужая территория, это субъект Российской Федерации», — высказался Джабаров.

Сенатор назвал создание «Крымской платформы» «потугами» киевских политиков. «Я думаю, что если посол Украины в Германии плохо это понимает, то, к сожалению, уровень его подготовки как таковой оставляет желать лучшего», — заявил он.

«Ну как можно говорить о передаче? Чего передавать-то? Территорию Российской Федерации? С какого перепуга она должна быть передана Украине? Та реальность, в которой они проживают, девяностых и нулевых, закончилась, Крым и его население высказалось за возвращение в Россию. Те 60 лет пребывания на Украине были временами, когда на самом деле никто не спрашивал мнения крымчан. Когда над территорией полуострова снова был поднят российский флаг, они поблагодарили бога. Поэтому все эти высказывания вызывают только улыбку и сожаление», — поделился политик.

Джабаров выразил уверенность, что политики в Германии, в отличие от украинских коллег, адекватно воспринимают реалии и прекрасно понимают, что Крым — это российская территория. По его словам, в России не беспокоятся о том, что киевские политики могут навредить взаимоотношениям Москвы и Берлина.

«Отдавая дань моде, они (немецкие политики — прим. «Ленты.ру») еще какое-то время будут говорить об аннексии Крыма и захвате, но не более того. Ни один серьезный политик на эту "Крымскую", а я называю ее антироссийской, платформу не приехал. Что показательно. Были какие-то второстепенные люди, ничего выработано не было. По-другому и быть не может. Возвращение Крыма на Украину может быть только в результате вооруженного конфликта и в случае поражения России. Я думаю, что политики на Западе понимают, что это невозможно, и Россия всегда будет стоять на защите своих территорий», — резюмировал Джабаров.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков обнаружил пользу в организованном властями Украины саммите «Крымская платформа» — это стало хорошим пиаром полуострова. По его словам, полуостров вернулся в мировую повестку. Теперь всем известно, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», детские сады и больницы, подчеркнул политик.